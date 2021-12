Fêtes de fin d'année : pourquoi on risque de manquer de fromages AOP

En cause, des aléas météorologiques qui ont impacté la culture de foin. Résultat : celui-ci est de moins bonne qualité et les vaches qui s’en nourrissent produisent moins de lait. "Par rapport à l’année dernière, on est à peu près à deux litres de moins par vache par jour. Pour un troupeau de 60 vaches comme le nôtre, ça représente 12 à 15.000 litres de lait en moins, ce qui est assez énorme", constate un éleveur du Puy-de-dôme.

La baisse de production de lait s’est donc également répercutée chez les fabricants de fromage. Ceux-ci en ressentent d’autant plus les conséquences qu’en tant que producteurs de fromages AOP, ils n’ont pas le droit d’importer du lait de fermes en dehors de la zone géographique définie par le label.

Si la qualité des fromages produits est garantie par l’appellation, leur quantité sera donc moindre cette année. Chez Nicolas Sudre, producteur de Fourmes d’Ambert et de Bleus d’Auvergne, ce sont 1600 kilogrammes de fromages qui manquent cette année. "Les dernières semaines de décembre, on va devoir quasiment fonctionner à flux-tendu. Et on va peut-être avoir des ruptures de stock pour fin décembre", estime-t-il.