Noël : le casse-tête des ruptures de stock de jouets

C'est toujours pareil : vous cherchez un jouet très précis, vous ne les retrouvez plus dans les rayons. Des ruptures de stock de certains jouets, le grand classique de la mi-décembre. Certains sont déçus, d'autres ont plus de chance. Et plus Noël approche, moins ça va s'arranger. Cette année, à cause de l'épidémie, certaines usines n'ont pas pu produire suffisamment. D'autres n'avaient pas anticipé un tel succès.