Noël : le top 5 des cadeaux que vous n'auriez jamais offert sans le Covid

NOËL SOUS COVID - Besoin d'inspiration pour Noël ? Voici cinq idées de cadeaux que vous n'auriez sans doute jamais fait sans l'apparition de la pandémie.

Livre, parfum, bijou, bougie... Ces cadeaux de Noël reviennent chaque année au pied du sapin. Mais cette année, des inédits pourraient bien se glisser dans les emballages. Découvrez ci-dessous, et dans la vidéo en tête de cet article, cinq idées de cadeaux auxquels vous n'auriez sans doute pas pensé sans la pandémie de Covid-19.

1. Une place de concert... virtuel

Les salles de concert ne sont pas prêtes de rouvrir. Afin de satisfaire les férus de musique, il est désormais possible d'acheter des places pour assister à l'événement musical en direct depuis son ordinateur ou sa télévision. Sur le billet, une adresse de connexion au site est indiquée ainsi qu'un code de connexion pour y accéder. Simple et efficace, pour une balade sonore en direct de son canapé.

2. Une toiture en PVC pour vélo et trottinette

Le nombre de vélos et de trottinettes a explosé avec la crise sanitaire, notamment dans les grandes villes, de nombreux Français boudant les transports en commun afin d'éviter les risques de contamination. Mais actuellement, les conditions météorologiques hivernales peuvent en décourager plus d'un. Ainsi, un toit en PVC pour se protéger du vent et de la pluie s'avère être un cadeau utile. Accroché sur le dos et fixé sur le guidon, il se déploie en seulement quelques minutes.

3. Un réflecteur de lumière pour votre salon

À défaut d'aller au bureau à vélo, on reste chez soi ! En 2020, votre salon est devenu le nouveau lieu de travail. Il s'agit donc de le rendre le plus agréable possible. Et cela ne peut se faire sans une bonne luminosité. C'est pourquoi, cette année, investir dans un réflecteur de lumière, à accrocher sur les rambardes de son balcon, peut être une idée judicieuse. "La lumière du ciel rebondit sur le réflecteur qui se réverbère ensuite dans la pièce sur le plafond", explique dans la vidéo ci-dessus Alexi Hervé, créateur des réflecteurs "Espaciel". "De mon bureau, je peux même voir le ciel comme ça", se réjouit sa cliente du jour.

4. Une pochette pour ranger son masque

À l'approche des fêtes, les masques aux couleurs de Noël sont activement recherchés. Des pochettes pour les ranger pourraient l'être tout autant. "C'est un accessoire que nous avons développé avec un tissu antibactérien et antiviral. Le masque en tissu dans la pochette n'aura pas la capacité de contaminer vos vêtements en général", indique Jules Lobry-Deblyck, co-fondateur de "Mon masque de France". Une petite trouvaille qui a le mérite d'être produite au sein de l'eexagone.

5. Un jeu de société pour confinés

L'attrait pour les jeux de société a explosé avec les confinements qui ont rythmé l'année 2020. "Tout d'un coup, on se retrouve 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ensemble. Il faut trouver une façon de se remettre en lien. Le jeu de société a cet avantage-là qu'on peut jouer en face à face", décrypte la psychologue Laetitia Devalois. En plus des traditionnels Cluedo, La Bonne Paye, Monopoly, Uno... Mille nouveaux jeux sortent chaque année. Et certains peuvent faire un clin d'œil à nos vis de confinés. Le sujet de TF1 en tête de cet article montre ainsi des défis à réaliser chaque jour. Lancé il y a quelques années mais reboosté par l'actualité, le jeu Pandemic, qui vous plonge à la recherche du vaccin qui sauvera l’humanité d'un virus, pourrait aussi faire un malheur sous le sapin.