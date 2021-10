Noël : les décorations sont déjà dans les magasins

Ils attendaient cela avec impatience. Dans une jardinerie, les clients sont ravis de déjà retrouver les décorations de Noël. "C'est trop beau et ça fait plaisir aux enfants", confient certains. "Tous les ans je viens et tous les ans je suis émerveillée", racontent d'autres.

Les boules et les guirlandes scintillent et les yeux pétillent. Entrer dans cette jardinerie, c'est s'immerger dans l'univers de Noël. "Les enfants, ils veulent toujours repartir avec au moins une décoration, forcément. Il faut trouver la décoration qui va changer par rapport à l'année dernière", explique une mère de famille. Des décorations traditionnelles ou plus originales, il y en a pour tous les goûts. Et il n'y a pas d'âge pour aimer Noël.