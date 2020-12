Noël : les démos des influenceurs cartonnent sur Internet

Des jeunes font la promotion d'un jeu de société pour le compte d'un site de vente en ligne. On appelle cela du live shopping, un "téléachat" nouvelle génération diffusé sur les réseaux sociaux. Des dizaines de milliers de personnes réagissent en direct. Pour l'enseigne, pari réussi. La fréquentation du site a augmenté de 400 % en quelques heures. "L'idée, c'est de le présenter un peu comme un spectacle et de passer aussi un bon moment. Des personnalités avec lesquelles on collabore sur ce type de choses apportent ce petit peps supplémentaire et ce petit côté spectacle", explique Olivier Garcia, directeur produits du groupe Fnac Darty.