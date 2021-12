Noël : les peluches interactives incontournables sous le sapin

Les nounours de nos enfants ont bien changé et ils adorent. Des innovations que les parents apprécient moins. Sa licorne nommée Stella est bien plus qu'un nounours pour Mila. "On est meilleures amies. On peut leur faire des câlins, jouer avec elles. Ça me fait plaisir", a-t-elle affirmé. Ces robots tout doux ne sont pas de simples doudous. Ils sont des compagnons.