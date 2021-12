Noël : quels jeux vidéo sous le sapin ?

La partie est endiablée. Léonie et sa famille testent le dernier "Mario". Si les deux ados ont l'habitude des manettes, pour les adultes, c'est un peu plus compliqué. Mais au bout de quelques minutes, tout le monde sait jouer. C'est d'ailleurs l'un des points forts du jeu. Il est accessible à tous. Et c'est l'un des plus demandés à Noël. La Switch, la console sur laquelle on peut y jouer, elle aussi, fait un carton.