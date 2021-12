Noël sous Covid : le succès des menus de fête à emporter

Jusqu'à la dernière minute, les commandes affluent dans le restaurant "La Croix d'Or" du Pin-la-Garenne (Orne) pour réserver son repas du réveillon. Cette année, le menu du dîner est à emporter. La viande est locale, cuisinée au beurre de Normandie. Tout juste saisie, le client n'aura plus qu'à la réchauffer au four à la maison.

Pour Michel non plus, il n'y aura pas de grande tablée cette année. Il réveillonnera avec son épouse. "On est dans une période où il est plus difficile de pratiquer les restaurants. Déjà, c'est un énorme avantage et il y a un côté festif", explique-t-il.