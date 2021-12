Noël : tout pour mon toutou

Tout au long de l'année, certains dépensent pour leurs animaux de compagnie jusqu'à 100 euros par mois. Leur faire des cadeaux devient une obsession quand arrivent les fêtes. Les professionnels du secteur sont capables des plus folles audaces.

Pour de délicieux petits gâteaux maison, mélangez deux bons œufs frais, du miel du jardin, de la farine et au parfum de poulet, de canard ou d'agneau. Des petits cupcakes colorés pour chien sont créés dans la première pâtisserie pour toutou de France. Nadège Willer, cogérante et artisan pâtissier pour animaux de compagnie "Made in pet" à Cadenet (Vaucluse), suit la même recette que pour les humains. Il n'y a pas donc de sucre ni de sel, mauvais pour la santé des animaux.

Nadège et son mari sont encore allés un cran plus lourd dans la recette. "On a développé des cupcake au foie gras, au saumon fumé, à la langouste, et même au caviar", dit Jérôme Willer. Un coup de génie. À presque un euro pièce, les ventes explosent. Plus de 2 000 gâteaux commandés depuis début décembre.

Certains propriétaires de chien ne refusent rien à leur compagnie à quatre pattes. Voilà pourquoi dans les animaleries, on achète des poussettes, des tapis de course, et même des parfums pour chien. Mais à Noël, un autre rayon a le plus de succès. Pour quelques choses de plus appétissant, vous pouvez aussi opter pour des friandises en forme de bretzel à la viande de canard ou celles styles burger frit. Après tout, c'est le chien qui mange, mais c'est le maître qui achète. C'est donc à lui qu'il faut faire envie.

Le rayon jouets connaît aussi un grand succès en fin d'année. Et en plein cœur de l'hiver pour réchauffer les poils, beaucoup de propriétaires craquent sur ces paniers tout doux en pollen. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article.

