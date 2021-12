Non, il ne faut pas utiliser l’eau chaude du robinet pour cuisiner

Nous sommes de plus en plus nombreux à boire de l'eau du robinet. Et selon une enquête, près de neuf Français sur dix affirment avoir confiance en elle, estimant pour la plupart que c'est "l’aliment le plus contrôlé par les autorités sanitaires". Pour autant, les bons gestes concernant sa consommation ne sont pas tout à fait intégrés par la majorité des usagers

Mieux vaut donc s'en tenir aux méthodes traditionnelles, comme le préconise Aurélie, mère de six enfants, interrogée par le JT de 13H de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. "La petite astuce pour faire en sorte que ça chauffe plus vite, parce que c'est ce qu'on cherche quand on fait sortir l'eau chaude du robinet : je mets de l'eau froide dans ma bouilloire, et je fais bouillir", dit-elle.

Même chose pour la cuisson des pâtes ou du riz, il faut débuter à l’eau froide et amener à ébullition. Vous réduirez ainsi l’exposition au plomb et aux contaminants. Quant aux préparations pour nourrissons, faites plutôt bouillir de l’eau dans une casserole pendant 2 minutes, puis laissez-la refroidir jusqu’à une température de 70 °C. Ajoutez ensuite la préparation en poudre et mélangez.