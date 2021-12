VIDÉO- Normes de sécurité : découvrez comment les jouets de vos enfants sont testés

Malmenées, déchirées, et même brûlées : les peluches testées dans le laboratoire de la répression des fraudes de Lille sont soumises à toutes les épreuves. Les techniciens placent le jouet face à toutes sortes de cas de figure qui pourraient survenir dans la vie réelle, pour vérifier qu'il tient bon, et ne peut pas mettre l'enfant en danger.

Le marquage CE concerne les jouets, mais aussi l'électroménager et les objets électroniques. Mais y sommes-nous attentifs lors de nos achats, par exemple en cette période de Noël ? "C'est vrai qu'on ne fait pas vraiment attention aux normes", reconnaît ce père de famille, "on se fie vraiment à ce que les enfants nous ont donné comme liste de cadeaux". Plus soucieuse de la norme européenne, une dame la vérifie "en général, pour qu'il n'y ait pas de souci". Les avis sont d'autant plus partagés que cet affichage n'est pas toujours facile à repérer.

Ce marquage européen est d'ailleurs de plus en plus victime de contrefaçon, notamment sur les sites de vente en ligne. "Il y a un certain nombre d'importateurs et d'exportateurs", explique l'avocat spécialisé Jean-Charles Bensussan, soulignant que ces personnes "utilisent un faux marquage 'CE', afin de faire passer les produits sur le territoire européen". Ces estampilles sont souvent mal contrefaites, mais en cas de doute, on peut consulter le site Rappel.conso.gouv.fr, qui répertorie les produits signalés comme défectueux.