Notes sur les sites de vente ou de location : un système vraiment vertueux ?

Deux jeunes femmes se rencontrent pour la première fois grâce à une application de covoiturage. Conductrice et passagère sont pile à l'heure au rendez-vous. Le premier critère est validé. C'est parti pour trois heures de route, direction Rennes, le temps de faire connaissance. À l'arrivée, chacune devra évaluer sa covoitureuse sur l'ambiance d'une part, et surtout sur la sécurité.

"Le plus important, ça va être la bonne conduite. Et puis la ponctualité aussi", selon Janelle, passagère. "On essaie d'être sympathique pour avoir des étoiles et pour que les gens soient contents, et puis que ça fasse du bouche à oreille", explique Margaux, conductrice.