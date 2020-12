Notre baguette au patrimoine mondial de l’Unesco, ça changerait quoi ?

On aime le son qu'elle fait, son goût et sa texture. On aime même ses variations, mais ce qu'on apprécie surtout, c'est que la baguette nous réunis. Pour toutes ces raisons, la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie (CNBPF) souhaite présenter un dossier pour inscrire la baguette dite de tradition au patrimoine mondiale de l'Unesco. Mais derrière ça, c'est la fermeture progressive des boulangeries rurales et la perte d'un savoir-faire qui est en question.