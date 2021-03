Nourriture, frais de santé, garde-robe… combien coûte un animal de compagnie ?

Que ce soit pour son toilettage et son hygiène, ses jeux et activités ou sa sécurité, la facture grimpe en effet vite. Pas étonnant quand on sait que le prix moyen d’une gamelle est de 38,50 euros, nous indique ce jeudi le comparateur.

La dépense reste à peu près la même pour toute race de chat (751 euros en moyenne par an) mais varie pour le chien selon sa taille. Pour réduire les frais engagés pour le meilleur ami de l'homme, préférez une race de petite taille qui vous coûte en moyenne 281 euros par an contre en moyenne 950 euros pour un grand gabarit. Si vous choisissez un gros chien - qui a besoin d’environ cinq fois plus de nourriture qu'un petit -, le budget alimentation s'envole et prend le dessus.

Quel que soit l’animal, les frais vétérinaires coûtent annuellement 70 euros pour deux visites au cabinet. Désormais, il existe des mutuelles pour votre animal de compagnie. Les prix varient de 9 euros à plus de 50 euros avec des taux de couverture plus ou moins élevés selon la formule choisie. Contrairement à la Suède et au Royaume-Uni, où plus de 60% des animaux sont couverts, seuls 5% des chats et chiens français disposent d’une telle assurance.