Attention au piège des numéros surtaxés : les conseils pour éviter de payer le prix fort

Compagnie aérienne, site de prêt à porter en ligne ou encore assurance, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser des numéros surtaxés lorsque vous avez besoin d'un renseignement. À l'arrivée, c'est souvent une mauvaise surprise sur la facture de téléphone.

Julie en a fait les frais lorsqu'elle a eu besoin en pleine nuit de trouver une pharmacie de garde. Car pour connaître la plus proche de son domicile, les officines invitent à composer un numéro... surtaxé. "Je m'étais coupé le doigt, du coup j'ai dû aller à la pharmacie après m'être fait opérer en urgence. Je suis restée quand même un petit moment au téléphone donc ça devait faire 4 ou 5 euros. Je l'ai su le mois d'après sur ma facture de téléphone", explique-t-elle dans le JT de TF1, à voir dans la vidéo en tête de cet article. Une situation jugée "abusive" par certains. "Ce n'est absolument pas normal", s'étonne une riveraine. "Ça me surprend, si on cherche une pharmacie de garde, c'est que c'est urgent", renchérit une autre.

Pour éviter ce numéro payant, vous pouvez joindre le commissariat le plus proche ou aller sur le site de l'annuaire inversé des numéros surtaxés. Mais encore faut-il penser à ces options. Car au quotidien, les numéros surtaxés sont souvent mis en avant. "Pour moi, c'est un peu de l'arnaque légale. On n'a pas le choix, donc soit on raccroche vite, soit on s'en rend compte trop tard", se plaignent des clientes. "Pourquoi il y a des numéros surtaxés ? Ça rapporte de l'argent à certaines sociétés et je ne suis pas d'accord", se défend de son côté un retraité.

Depuis le 1er janvier, les administrations publiques, comme la Caisse de retraite, n'ont plus le droit de recourir à des numéros payants. Mais de nombreuses entreprises privées en utilisent encore, comme le montre l'UFC-Que Choisir. "Sur un site d'e-commerce français, on ne trouve pas de numéros de téléphone gratuits. On trouve un numéro payant et relativement cher", s'alarme Laurent Croison, conseiller litiges, vice-président de l'association de consommateurs à Caen.