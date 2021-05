Nutri-Score : des produits régionaux moins bien notés qu'un soda light ou un sandwich industriel

À l'attaque du Nutri-Score. Ce mardi 18 mai, l'Institut régional de la qualité alimentaire d'Occitanie (Irqualim) s’est réuni avec des petits producteurs pour épingler ces étiquettes colorées qui distribuent des notes bonnes ou mauvaises aux produits que l'on achète en supermarché. L'objet de leur courroux : la notation allant de A à E désavantagerait les produits régionaux. Or, si son utilisation est pour l’instant facultative, la Commission européenne souhaite rendre obligatoire ce type de présentation sur la face avant des emballages afin d’aider les consommateurs à faire des choix sains et plus durables d’ici fin 2022.

"Mais alors, que choisir entre un soda light, classé B car sans sucre mais avec des édulcorants, et un jus de pomme bio fermier, non transformé classé C ?", interroge l’Irqualim dans uncommuniqué. "Entre un fromage à tartiner allégé, classé B, et un Rocamadour, un Roquefort ou un Pélardon classés D ou E mais garants d’une recette traditionnelle ? Entre un rôti de porc cuit (-25% de sel) classé B et une tranche de Jambon Noir de Bigorre AOP classé D ou E ?", poursuit-il.