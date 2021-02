Nutri-score, Éco-score : peut-on se fier aux étiquettes sur les aliments ?

Mais des industriels peuvent-ils noter un poulet qu’ils ont eux-mêmes produit ? La démarche interroge. "On est en train d’intégrer massivement les consommateurs dans cette notation de telle sorte effectivement que ce ne soit pas un petit truc entre amis", poursuit-il. Des dizaines de notes comme celles-là sont aussi présentes sur notre téléphone via des applications lancées par les grandes surfaces et les marques mais aussi les associations de consommateurs et les collectifs indépendants. Présence ou non d’allergènes, niveau de transformation du produit, toutes ces applications ont des critères différents.

Parmi tous ces systèmes de notation, le dernier en date s’appelle l’éco-score. Le gérant d’une épicerie en ligne, que vous voyez dans le reportage en tête de cet article, l’a déjà inscrit sur ses produits. "On a créé l’éco-score, qui est un indicateur environnemental et qui permet à n’importe quel consommateur de comprendre en un clin d’œil l’impact environnemental d’un produit. Par exemple, certains chocolats sont noté C car le cacao est un ingrédient qui pollue énormément à cause de la déforestation et de la production de carbone qu’il engendre", explique-t-il. Cet indicateur n’a pourtant été ni conçu ni certifié par le gouvernement. "Le nutri-score a mis dix ans pour être mis en place à cause des lobbies qui ont tout fait pour contrecarrer l’avancée de celui-ci. On constate ce même travail des lobbies aujourd’hui et donc on pense qu’il y a urgence, on n’a pas dix ans à attendre et donc on a voulu sortir cet éco-score avant les conclusions du gouvernement", poursuit-il.