Oeufs bio : pourquoi les consommateurs les boudent

Vincent élève des poules en Bretagne selon les critères du label biologique. Chaque poule est nourrie avec des céréales 100% bio et française, et dispose de 4 m² en extérieur. “J'aurais pu faire du conventionnel, mais moi, ce qui me pousse à faire du bio, c'est de voir les poules dehors”. L'éleveur a investi plus de 230 000 euros pour s'installer il y a 3 ans. Aujourd'hui, il risque de devoir se séparer de ses poules plus tôt que prévu. “C’est un crève-cœur de faire ça. En même temps, on le sait très bien que demain si on ne le fait pas non plus, financièrement, l'exploitation, c’est plus viable”.