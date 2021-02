Œufs de poules élevées en cage, plein air, bio... tout comprende aux étiquettes

Quand vous arrivez devant le rayon des œufs, vous vous sentez perdus. Appellations diverses, photos, couleurs, slogans ou labels, il y a de quoi. Quelques mentions et surtout les numéros imprimés sur les coquilles permettent de s'y retrouver. Voici les éléments à scruter pour y voir plus clair.

Vient ensuite la date de consommation recommandée, la fameuse DCR. Vous trouverez également les indications sur l’élevage. C’est-à-dire le lieu d’origine indiqué par les deux premières lettres du pays, le code producteur indiqué par trois lettres et le mode d’élevage : bio, plein-air, au sol, ou en cage. Ce dernier est souvent écrit en tout petit. On y trouve aussi des informations sur le centre d’emballage avec notamment le nom, l’adresse et le numéro.

• XL, pour les très gros œufs de plus de 73 g.

• L, pour les gros œufs, entre 63 et 73 g ;

• M, pour les œufs moyens, entre 53 et 63 g ;

Pour commencer, vous trouverez la catégorie et le calibre de l’œuf représenté par les lettres :

Mais il est vrai qu’avec les différents logos inscrits sur les boîtes d’œufs, il est difficile de repérer facilement toutes les informations. Alors, le mieux à faire est d’ouvrir la boîte et de regarder directement l’inscription sur l’œuf.

Le premier chiffre permet au consommateur de connaître le mode d’élevage des poules pondeuses. Il en existe quatre :

• 0 : élevage biologique. Les poules sont alimentées avec de la nourriture issue de l’agriculture biologique, soit 95% minimum et ont accès à des parcours extérieurs dans lesquels elles disposent d’abris et de végétation. En intérieur, elles disposent de nids et de perchoirs.

• 1 : élevage en plein air. Les poules ont accès à un parcours extérieur au cours de la journée avec entre 4 et 5 mètres carrés par poule. La mention "œufs de poules élevées en plein air" est aussi inscrite sur l’emballage. Les œufs Label Rouge, par exemple, sont marqués de ce code.

• 2 : élevage au sol. Là, les poules évoluent librement à l’intérieur d’un bâtiment avec 9 poules par mètre carré. Elles ne sortent pas à l’extérieur et n’ont pas accès à la lumière naturelle. La mention "œufs de poules élevées au sol" est également marquée sur la boîte.

• 3 : élevage en cage aménagée. Les poules sont en hébergement en groupe de 20 à 60, où elles disposent en particulier de perchoirs et de nids. Chacun dispose d'un espace équivalent à une feuille A4. Elles n'ont pas non plus accès à un parcours extérieur ni à la lumière naturelle.

Juste après ce chiffre, se trouvent de nouveau les deux premières lettres du pays de production avec FR pour France, par exemple. On retrouve ensuite le code producteur composé de trois lettres pour le site d’élevage et deux chiffres pour le bâtiment. Enfin, vous trouverez la date de péremption, DCR et la date de ponte qui est seulement obligatoire pour les œufs "frais" ou "extra-frais".