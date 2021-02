"On a besoin de créer un univers cocooning chez soi" : le boom du bricolage depuis la crise sanitaire

L’engouement des Français pour le bricolage n’est plus à prouver. L’équipe de TF1 s’est rendue dans un magasin spécialisé qui ne désemplit pas. "En cette période de crise sanitaire, on a besoin, je pense, en tant qu’habitant de se sentir bien chez soi et de créer un univers cocooning à l’intérieur", affirme un vendeur. Peinture, plomberie et même construction de meubles de A à Z, les Français n’ont pas peur des travaux. À commencer par Tom et son fils que l’on retrouve chez eux en pleine construction d’un bureau : "C’est aussi une manière de se retrouver en famille. Ça donne un peu de sens et un objectif dans un périmètre très restreint", confie Tom. Comme pour la plupart des Français, ce sont les deux confinements et le couvre-feu qui ont fait d’eux des bricoleurs.