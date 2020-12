Opérateur d'énergie : les fausses promesses des "heures creuses"

Pour son ballon d'eau chaude, l'électro-ménager, les radiateurs électriques, avec son forfait Heures creuse/heures pleines, Stéphanie Delistachios payait 853 euros par an. Depuis quelques jours, elle est passée au tarif unique de base. Et sa facture a baissé. Elle n'est pas la seule, 85% des ménages seraient dans le même cas. Mais, pourquoi l'option heures creuses n'est plus vraiment intéressante depuis deux ans ?

Les tarifs de l'électricité sont réglementés par les pouvoirs publics. Ils ont augmenté la nuit et se rapprochent de plus en plus du tarif normal en journée. À cela s'ajoute le coût de l'abonnement annuel 10 à 15% supérieur au tarif classic quels que soient les opérateurs. Pour rentabiliser cette offre, il faut faire tourner ses appareils plus de la moitié du temps en heures creuses. Or très peu de gens font cela.