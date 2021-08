Paiement fractionné : face à l'engouement des clients, les autorités envisagent de réglementer

VIGILANCE - Le paiement fractionné est de plus en plus souvent proposé aux clients au moment de faire leurs achats. Avec l'explosion du commerce en ligne, renforcé par le Covid, ce phénomène se développe avec force. Les autorités redoutent une hausse du taux de surendettement.

Vêtements, jeux vidéo ou encore appareils électriques… le paiement fractionné est de plus en plus utilisé pour régler des achats du quotidien. Dans certains magasins, ce mode de règlement est même disponible pour payer les fournitures scolaires. "Si on doit prendre une calculatrice, le sac, l'agenda... Ça monte vite", justifie la directrice d'un commerce, devant les caméras de TF1 (vidéo en tête d'article). "En une fois, ça n’impacte pas le budget de la même façon que divisé par quatre. Il n’y aura pas de problème à la fin du mois", met en avant un père de famille, qui a pu s’offrir une nouvelle guitare grâce à cette possibilité.

Que ce soit en magasin ou sur internet, de plus en plus de sociétés proposent d’échelonner le règlement. En 2020, un tiers des Français y a eu recours et ce marché en pleine expansion devrait continuer à s’accroître dans les années à venir. Ce succès s’explique notamment par le fait que ces mini-crédits sont bien moins contraignants qu'un crédit à la consommation classique. "Vous n'avez pas besoin en tant que consommateur de remplir un dossier de crédit. C'est aussi pour ça que cette solution est plébiscitée par les clients. C'est extrêmement simple d'y recourir", souligne Jean-Pierre Viboud, directeur général de la banque en ligne Oney.

Ça aide à augmenter le montant de notre panier - La gérante d'une boutique de prêt-à-porter

Un mode de règlement également rentable pour les commerçants. "Au départ, les clientes étaient venues pour une pièce. Donc sachant qu'il y a cette facilité de paiement, elles vont repartir avec deux ou trois pièces. Forcément, ça nous aide aussi à augmenter le montant de notre panier", met en avant une gérante de boutique de prêt-à-porter.

Mais si les frais sont marginaux lors du paiement, des pénalités peuvent s’ajouter en cas de délai de remboursement des échéances. De plus, la solvabilité du consommateur n’est pas analysée et la présence éventuelle d’autres paiements fractionnés n'est pas non lus vérifiée. Pour ces raisons, les autorités redoutent que cela ne débouche sur une hausse de taux de surendettement. La France comme l’Union européenne étudient la possibilité de renforcer les exigences d’engagement.

