Panneaux solaires : les particuliers de plus en plus séduits

Faire entrer les énergies renouvelables dans sa maison, c'était le rêve de Florent. Il y a quelques semaines, il a acheté six panneaux photovoltaïques sur Internet. Prix du kit : 2 800 euros. C'est trois fois moins cher qu'un installateur agréé, mais il faut tout monter soi-même. Crochets de fixation sur les tuiles, câbles de branchement... Florent est resté une demi-journée sur son toit. Il ne regrette pas son choix et envisage même de “rajouter des panneaux pour compléter l'installation”. Son installation sera rentabilisée au bout de 7 ans. Un calcul qui séduit de plus en plus de particuliers.

En octobre, les ventes de ce type de kits ont été multipliées par quatre. Produire son électricité soi-même, cette tendance est aussi observée chez ces téléconseillers. Avec les coûts de l'énergie qui augmente, ils sont débordés d'appels. L'installation coûte en moyenne 8 000 euros, aide de l'Etat déduite. “Vous connaissez le coût de votre investissement et vous n'avez plus à supporter les hausses, les variations du prix de l'énergie demain, dans 5 ans, 10 ans et dans 15 ans”, souligne Frédéric Utzman, co-fondateur et président d’Effy. “C 'est quelque chose qui, aujourd'hui, séduit de plus en plus de Français”.