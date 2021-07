Parasols : du nouveau sous le soleil

Les maillots de bain ont bien raccourci en 100 ans. Le parasol, lui, n'a pas connu de grande révolution. Il est un peu resté immuable, planté dans le sable, insensible aux assauts du vent et du temps. Seules ses couleurs et ses motifs semblent vouloir évoluer au fil des années.

Plus encore que la couleur, le premier critère de choix d'un parasol est son prix. Compter entre six et 300 euros en fonction de la qualité des matériaux utilisés. Dans une boutique de plage, nous jetons notre dévolu un produit à 8 euros. À ce prix-là, il est fabriqué de l'autre côté du monde. Plus précisément à Shaoxing, à l'est de la Chine, surnommé la ville du parasol. Il y en a partout.