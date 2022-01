Parfums d’intérieur : pourquoi les Français en raffolent

Une tendance façonnée notamment par Antoine. Il est maître parfumeur et son ingrédient star du parfum d'intérieur actuellement est la vanille régressive. Dans sa palette, on trouve aussi des notes herbacées telles que la lavande ou la mandarine vivifiante. "Maintenant, la moitié de note temps, on a un masque sous le nez ou on est confiné chez soi. On a besoin d'ouvrir l'horizon, de se sentir dans un espace beaucoup plus grand. Donc, le parfum joue ce rôle là. Il vous aide à vous échapper."