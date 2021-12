Paris - Lyon : un concurrent de la SNCF sur les rails dès samedi

À côté des TGV InOui, un train de la compagnie Trenitalia fait ses derniers tests sur les rails dans une gare parisienne en attendant sa mise en marche samedi. Son patron Roberto Rinaudo, est très fier de nous faire visiter. Deux fois par jour, ces trains font l'aller-retour entre Paris et Milan. Sur leur chemin, l'axe Paris-Lyon, le plus fréquenté en France, qui est un marché considérable pour la compagnie italienne. "C'est très stratégique. C'est le plus grand marché ferroviaire en Europe après l'Allemagne. En plus, je dirai aussi que la France est un pays à côté de l'Italie. C'est normal d'envisager des liaisons entre la France et l'Italie", explique le directeur général de Trenitalia France.