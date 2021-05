"Pas d'APL depuis deux mois" : les bugs font vivre un cauchemar aux allocataires de la Caf

Comme ce jeudi matin, devant la Caf de Nantes. Une bénéficiaire, qui touche normalement 100 euros par mois pour son 40 mètres carrés est venue demander des explications." Depuis deux mois, je n'ai plus d'APL et j'aimerais juste savoir pourquoi en fait, car je n'ai pas eu d'explications. J'ai appelé à trois reprises, c'est pour ça que je suis venue de manière physique", précise-t-elle au micro de TF1.

Retards de paiement, dossiers bloqués ou allocations non versées, en ce moment, les aides de la Caisse d'allocations familiales (Caf) mettent les nerfs des allocataires à l'épreuve. Et notamment pour les bénéficiaires de l'aide au logement (APL), particulièrement concernés par ce dysfonctionnement qui, après plusieurs mois d'attente, ont décidé de se faire entendre.

À l'origine de ces blocages, non seulement une réforme du calcul des aides au logement depuis janvier mais aussi la mise en place d'un nouveau logiciel. Un programme informatique qui, selon un agent de la Caf, ralentit la gestion des dossiers. "C'est plus compliqué, car en fait ça prend plus de temps, donc sur certains dossiers on prend 45 minutes au lieu d'un quart d'heure, donc c'est beaucoup plus long."