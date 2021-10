Pâtes : à chaque famille sa recette

Au menu du jour, des pâtes à l'arrabbiata, une fameuse sauce piquante provenant du cœur de l'Italie. Et une recette facile à réaliser. Gaëlle se met sous les ordres de sa fille Anna. L'ail est finement haché en famille, comme les oignons et les arômes. Il ne reste plus qu'à préparer les tomates du jardin. On les trempe dans de l'eau très chaude, puis on enlève la peau. Elles sont ensuite mixées et mélangées avec les autres ingrédients.