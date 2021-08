Payer en plusieurs fois : pourquoi les Français s'y mettent

Il y a encore quelques mois, ce père de famille aurait longuement hésité avant de s'offrir cette nouvelle guitare à un peu plus de 200 euros. Mais avec la possibilité ici de la payer en trois, voire quatre fois sans frais, ça change tout. Une fois ses données bancaires enregistrées et son inscription validée par SMS, il ne lui reste qu'à payer, pour l'instant, 51,76 euros et trois mensualités de 51,74 euros. C'est ce qu'on appelle le paiement fractionné. Dans ce magasin, il s'affiche désormais partout, comme ici pour les jeux vidéo ou, plus surprenant, les fournitures scolaires. "Si on doit prendre une calculatrice, le sac, l'agenda... Ça monte vite. Effectivement, c'est assez nouveau et ça se développe pas mal. Un client sur deux est déjà intéressé de base", explique la directrice du magasin.