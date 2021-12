Pénurie d'autotests : la grande distribution veut en vendre

Le supermarché Lidl est déjà prêt à recevoir des millions d'autotests. Ces produits pourraient être vendus dans le rayon appelé "Crise Covid-19". Il y a déjà des masques chirurgicaux, des gels hydroalcooliques et des gants. Le responsable achat, Michel Biero, n'attend que le feu vert du gouvernement. Le prix de vente envisagé est de 2 euros, deux fois moins chers qu'en pharmacie. "On peut le vendre à prix coûtant. Ce n'est pas de se faire des profits sur des autotests. C'est de pouvoir dire, tous les Français sont là. Ils font leur course tous les jours et ont accès aux autotests de façon très simple", explique-t-il.