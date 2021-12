Pénurie de beurre : la galette des rois va-t-elle coûter plus cher ?

Après Noël et le Nouvel An viendra le temps de l'épiphanie. Les premières galettes sont installées en vitrine, mais cette année elles seront un peu plus chères. Dans la boutique "Les Folies Normandes" au Hom (Calvados), c'est vingt centimes d'euros en plus par part. Cela met les boulangers en difficulté. Pour comprendre cette augmentation, il faut passer derrière les fourneaux.