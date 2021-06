Pénurie de matériaux : délais et prix des chantiers augmentent

Dans cette maison toulousaine, c'est la dernière ligne droite pour les travaux d'agrandissement. Ce vendredi, les artisans posent la baie vitrée. Mais à cause de la pénurie de matières premières, l'aluminium autour de ces fenêtres et le bois sur ces murs sont de plus en plus dur à trouver. En conséquence, les prix augmentent.

Pour honorer leur devis, les entreprises réduisent leurs marges au maximum. Mais face à de telles hausses, les particuliers devront payer plus cher pour construire leur maison cette année. "Depuis trois mois, on a pris des hausses sur tous les produits. Aujourd'hui, le chantier coûtera plus cher de 10% qu'il y a six mois", précise Frédéric Hidalgo. Les délais augmentent aussi car les chantiers ne sont plus livrés à temps.