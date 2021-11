Personal shopper : de l'autre côté de l'écran, ils font les courses à votre place

Ces vendeurs qui vous sont dédiés arrivent désormais dans votre supermarché. Cette employée d'une société de livraison respecte scrupuleusement la liste de courses d'une cliente restée chez elle avec des indications parfois précises. En cas de doute, elles peuvent communiquer via un chat et même s'appeler. Ce service, expérimenté pour l'instant dans quatre magasins à Paris et Lyon, coûte tout de même 6,90 euros pour chaque commande. Le prix pour un service ultra personnalisé. Parmi les clients visés, les pères et mères de famille en manque de temps dans les grandes villes. L'enseigne a déjà testé le dispositif avec succès en Roumanie où les hypermarchés reçoivent chaque jour jusqu'à 1 000 commandes de ce type.