Petits salaires : ma vie au Smic

Amélie, 27 ans, est aide à domicile dans la banlieue de Lille. Depuis trois ans, elle s'occupe d'une dizaine de personnes âgées. Son salaire à la fin du mois est de 1 150 euros net. Elle travaille trente heures par semaine en horaire décalé et un week-end sur deux. Amélie a trois enfants à nourrir. Son budget course est serré, avec 50 euros par semaine. Elle ne se permet aucun écart et scrute chaque prix. Pour vivre correctement, elle aimerait gagner 350 euros de plus par mois. Un montant impossible à atteindre sans formation ou heures supplémentaires.