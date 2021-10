Peut-on demander un délai aux impôts pour régler sa taxe foncière ? Le 20H vous répond

PRATIQUE - Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Avec une nouveauté désormais, un QR code qui s'affiche en bas de l'écran et permet d'accéder à notre article enrichi. Au menu ce mercredi : des questions liées à la taxe foncière et à la taxe d'habitation.

Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Au menu du jour : puis-je demander un délai pour payer la taxe foncière ? Après avoir bénéficié de la suppression de la taxe foncière l'an dernier, dois-je la payer de nouveau si mes revenus ont augmenté ? Garance Pardigon répond à ces questions sur le plateau de Gilles Bouleau. Je n'ai pas assez d'argent pour payer ma taxe foncière. Est-ce que je peux demander un délai de paiement aux impôts ? Oui, c'est possible, par courriel via votre espace personnel ou directement dans un centre des impôts. La procédure de demande de délai de paiement n'est d'ailleurs pas réservée qu'à la taxe foncière, vous pouvez la faire pour n'importe quel impôt. Mais attention, l'obtention d'un délai n'est pas automatique... Il faut remplir un questionnaire de difficultés de paiement et envoyer les justificatifs correspondants. Par exemple une attestation de Pôle Emploi si vous vous êtes retrouvé au chômage du jour au lendemain, une attestation de décès si vous avez perdu un proche. Vous l'avez compris, vous devez faire face à ce qu'on appelle "un accident de la vie"... et pas à un simple découvert sur votre compte en banque.

Les impôts ont deux mois pour vous répondre. C'est du cas par cas. Si vous bénéficiez d'un délai, vous recevrez un nouvel échéancier. En revanche, si vous n'avez aucune réponse dans les deux mois, ce n'est pas bon signe : votre demande a été rejetée. Et là, ça sera la double peine : vous allez devoir payer votre taxe et en plus, les impôts vont appliquer l'intérêt de retard. Du coup, quelles sont les alternatives si vous ne pouvez pas payer ? Régler ce que vous pouvez sur le champ et demander l'étalement du reste à payer (https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/jai-eu-des-difficultes-pour-payer-mes-impots-locaux-en-une-fois-comment)... C'est souvent plus facile à obtenir.

J’ai bénéficié de la suppression de la taxe d’habitation l'année dernière. Dois-je la payer cette année si mes revenus ont augmenté ? Oui puisque c'est votre dernière déclaration de revenus qui compte. Chaque année, les finances publiques refont leur calcul. En 2021, 80% des Français sont exonérés de la taxe d'habitation. Pour cela, il y a un plafond de revenus à ne pas dépasser. Par exemple : 27.761 euros si vous êtes seul. Vous pouvez retrouver tous les plafonds selon la composition de votre ménage sur le site des impôts. ue se passe-t-il pour les 20% des Français qui continuent à payer la taxe d'habitation ? Ils vont quand même bénéficier d'une exonération partielle : 30% cette année, 65% l'année prochaine, puis 100% en 2023. Plus de taxe d'habitation pour eux non plus ! Attention, même si vous êtes exonéré de taxe d'habitation, vous allez continuer à payer la redevance télé si vous possédez un téléviseur. Nous vous l'avions expliqué il y a quelques semaines dans "Le 20H vous répond". Pour échapper à la contribution à l'audiovisuel public, il faut regarder le journal depuis un ordinateur.

Garance Pardigon

