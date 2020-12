Peut-on louer une maison pour fêter la Saint-Sylvestre à plusieurs ? Le 20H vous répond

Évidemment ce n'est pas recommandé mais, en soi, ce n'est pas non plus interdit... Sauf si le loueur a pris des restrictions spécifiques : c'est le cas de la plateforme Airbnb par exemple, qui interdit d'organiser une fête le soir du Nouvel An, quelle que soit la taille du logement.

Est-il possible de faire ses achats de Noël jusqu'à 21h, comme c'était le cas pendant le confinement ?

Non, plus de virée shopping après 20h ! Les magasins doivent baisser le rideau dès le début du couvre-feu, c'est-à-dire une heure plus tôt que pendant le confinement. Et vous, à 20h pétantes, vous êtes censé être chez vous, sauf motif dérogatoire. Les achats n'en sont pas un.

Y a-t-il des dérogations pour fêter Noël le 25 au soir, pour ceux qui travaillent le 24 ou les familles recomposées par exemple ?

Non, pas d'exception le 25 décembre, même si vous n'avez pas la possibilité de réveillonner le 24. Le couvre-feu est levé uniquement pour ce jour-là et pas pour le lendemain. À vous de vous organiser... en vous reportant par exemple sur le déjeuner. Jusqu'à 20h... Il y a de quoi prendre son temps à table.

