Peut-on refuser les heures supplémentaires ? Le 20H vous répond

Sur le principe, non. Mais pour autant, votre employeur ne peut pas faire n'importe quoi. Le Code du travail encadre très strictement les heures supplémentaires dans l'article L3121-33 . Les trois principales obligations de votre employeur : vous prévenir à l’avance, vous payer en conséquence et rester dans la limiter de 220 heures supplémentaires par an. On parle de contingent annuel .

Pourquoi pas, tant que vous ne séchez pas les cours pour aller travailler. L’assiduité en cours et aux examens est la principale (pour ne pas dire l’unique) contrepartie demandée aux étudiants boursiers. 'En tant que boursier, vous devez consacrer la majeure partie de votre temps à vos études, précise le site du ministère de l’Enseignement supérieur . Chaque semestre, la liste des absences non justifiées est transmises au Crous, qui peut suspendre le versement de la bourse, voire demander un remboursement !

Toutefois, le cumul n’est pas possible avec certains emplois, détaillés par le site service-public.fr : fonctionnariat, internat (en médecine par exemple), contrat d’apprentissage, de professionnalisation et congé individuel de formation. Y a-t-il une limite de rémunération ? Non, dans la mesure où ce sont les revenus des parents qui sont pris en compte dans le calcul de la bourse, l’étudiant peut gagner autant d’argent qu’il veut. Il ne peut toutefois pas s’inscrire à Pôle Emploi, car il n’est pas possible de cumuler indemnités chômage et bourse.