Pièces de 2 euros : elles peuvent valoir de l’or

Et si 2 € valaient plus que 2 € ? Avez-vous sans le savoir des pièces rares prisées des collectionneurs. Comment savoir si une pièce peut vous rapporter gros ? On a demandé à Corentin qui les collectionne depuis vingt ans. Il en a de tous les pays, toutes les années, toutes les couleurs. L'une des plus rares qu'il possède, une pièce de 2 € du Vatican. La monnaie de 2007 qui commémore Grace Kelly coûte aujourd'hui plus de 3 000 €.