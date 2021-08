Piscine, garage, véranda : fraudeurs, vous êtes surveillés !

Vous pensiez encore être à l'abri des regards et à l'abri du fisc dans votre jardin et surtout dans votre piscine. Mais, cela va changer avec l'analyse automatique des photos aériennes par le ministère des Finances. Benoît et sa femme ont déclaré leur piscine. Ils ne risquent rien. "De toute façon maintenant avec la nouvelle technologie Google Maps, on peut avoir accès à tout voisinage. On sait ce qu'ont les voisins dans leur jardin. On arrive à tout voir... C'est le jeu : on fait une piscine et on sait qu'on va payer plus d'impôts", disent-ils.