Piscines privées : attention aux chantiers qui tournent au cauchemar

Le rêve d’Emmanuel Rebillard a bien failli tourner au cauchemar. Il y a deux ans, ce particulier a fait appel à une entreprise de construction pour creuser une piscine. Mais lors du chantier, le pisciniste engagé enchaîne les malfaçons.

"Un beau jour, on a quelqu’un qui vient, qui fait un trou. Et puis, il n’y a plus personne. Deux ou trois mois après, à force d’appeler, il y a quelqu’un qui vient tirer des tuyaux… " Ce particulier n’en finit pas de raconter ses déboires. D’autant qu’en plus d’un long chantier, les frais additionnels s’accumulent. Selon le propriétaire, il doit dépenser "10.000 à 12.000 euros de plus" que ce qu’il avait prévu.