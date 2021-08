Piscines privées : quand le rêve vire au cauchemar

Une piscine sur sa terrasse, voilà de quoi faire rêver. Un rêve qui a bien failli tourner au cauchemar pour ce particulier. Il y a deux ans, il a fait appel à une entreprise de construction, mais celle-ci a enchaîné les malfaçons et le chantier s'éternise. La liste des dépenses supplémentaires n'en finissait plus de s'allonger. Finalement, la société a déposé le bilan. Heureusement pour Emmanuel, il n'a pas eu à payer la dernière facture de 5 400 euros et la justice lui a donné raison. Pour réparer les dégâts, il a dû faire appel à un second professionnel.