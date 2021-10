Pneus hiver obligatoires : plus qu'un mois pour se préparer, voici les règles

Cette obligation est justifiée par le gouvernement "afin de limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et améliorer la sécurité des usagers". On vous explique en détail cette mesure.

Si certains avaient l’habitude de changer de pneus en fonction de la saison, d’autres automobilistes n’ont plus qu’un mois pour se mettre en règle. À partir du 1er novembre, et jusqu’à fin mars, il sera obligatoire d'avoir dans son véhicule, ou déjà installés, des équipements adéquats pour circuler sur les routes de nombreux départements de l'Hexagone.

Cette nouvelle mesure vise tous les départements situés sur les massifs montagneux, soit 48 au total (retrouvez la liste ici ). Mais à ce jour, comme le montre la carte que présente la journaliste de TF1 Garance Pardigon dans la vidéo en tête de cet article, il n'y a des arrêtés préfectoraux qu'à certains endroits, comme dans le Cantal, en Savoie, en Haute-Savoie et dans certaines communes de la Drôme et des Hautes-Pyrénées. Combien seront publiés au final ? Alors que le Gard était initialement concerné, la préfecture du département a annoncé cette semaine que la mesure ne s'appliquerait pas dans ses 84 communes du périmètre du Massif Central.

Pour rendre les zones concernées par cette obligation visibles, une nouvelle signalisation va être installée. Des panneaux carrés, avec les dessins en noir et blanc d'un pneu neige et de chaînes, seront mis à l'entrée et à la sortie de la zone où l'équipement hiver sera nécessaire.

Quel est l'avantage des pneus neige ? L'hiver, et sur les routes de montagne particulièrement, les conditions de circulation ne sont pas les mêmes, et donc les pneus d'été ne suffisent pas pour garantir la sécurité des automobilistes. Sur une voie normale, pour une vitesse d'à peu près 100km/h, la distance de freinage est de 50 mètres. Mais "sur une route de montagne un petit peu humide, avec une température inférieur à 7 degrés, on aurait certainement un freinage qui nous rallongerait de trente mètres", explique Olivier Grégoire, pilote de course amateur et vice-champion de France dans sa catégorie, dans le reportage de TF1 ci-dessous.

Il l'assure, le pneu hiver est indispensable car il permet plus d'adhérence : "Il a une gomme très tendre, qui ne durcit pas, donc il est très efficace sur un sol humide, gras, neigeux ou pluvieux".