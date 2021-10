Pneus hiver obligatoires : un mois pour s’équiper

Seront autorisés les pneus hiver, les pneus quatre saisons mais aussi les équipements amovibles. Avec Franck, mécanicien, on a regardé les pneus d'un peu plus près. "Le pneu d'hiver a beaucoup plus de petites lamelles et beaucoup plus d'adhérence sur la neige. Le pneu quatre saisons est une très bonne alternative et plus économique aussi", confie-t-il. Pour les pneus hiver, il existe toute une gamme de prix allant de 70 à 150 euros pour les grosses dimensions.