Pneus hiver obligatoires : le maire de Gérardmer veut des amendes et dénonce l'indulgence du gouvernement

Interrogé par TF1 dans le reportage en tête de cet article, l'élu dénonce un gouvernement qui renonce à faire appliquer une mesure de sécurité routière. "Comment peut-on annoncer du jour au lendemain revenir dessus en disant ‘pendant un an, faites ce que vous voulez’ ? Quand on est passé aux 80 km/h, quand on a rendu la ceinture de sécurité obligatoire, on n’a pas dit ‘vous avez une tolérance d’un an, continuez à faire ce que vous voulez’. Donc effectivement, c’est incompréhensible et ça me rend très en colère", explique Stessy Speissmann (PS).

Il a donc pris un arrêté municipal prévoyant une amende de 38 euros pour ceux qui rouleraient sans équipement anti-dérapant sur sa commune (la loi Montagne II, qui entrera donc pleinement en vigueur le 1er novembre 2022, prévoit de son côté une contravention de 135 euros et l'immobilisation éventuelle du véhicule). Une sanction qui pourra être appliquée par la police municipale ainsi que par les gendarmes.