VIDÉO - Pourquoi l'essor des voitures électriques menace l'avenir des garagistes

Elle pourrait devenir "l'ennemi" des garagistes d'ici 2035. La voiture électrique à la réputation de rarement tomber en panne. "Dans l'ensemble, il y a moins de pannes sur une voiture électrique que sur une voiture thermique", se réjouit Stéphane, adepte de véhicules éco-responsables depuis quelques années. En plus, "elle coûte deux à trois fois moins chère" à l'entretien.

Courroie d'entraînement, compresseurs, système de refroidissement, radiateur, pompe à eau, filtre à air... Un moteur classique, composé de cinq fois plus de pièces qu'un moteur électrique, est susceptible de se détériorer régulièrement. Et plus les réparations sont nombreuses, plus le porte-monnaie des consommateurs en prend un coup.

Alors que dans le moteur électrique, "il y a moins de pièces d'usure, donc moins de panne potentielle", nous confie Philippe Debouzy, gérant d'un garage Citroën. "Un parc automobile qui sera composé de beaucoup plus de véhicules électriques entraînera moins d'après-vente dans nos ateliers".