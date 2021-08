Pourquoi le pain risque de coûter plus cher

Les cours du blé s'envolent. La tonne de blé tendre a franchi le seuil des 250 euros, retrouvant son niveau de 2013, selon Le Monde. En cause, le dérèglement climatique qui fragilise les récoltes sur toute la planète. "Le Canada et les États-Unis ont été en proie à une sécheresse relativement importante. L'Europe de l’Ouest avec un climat qui a été particulièrement pluvieux sur la fin de cycle et qui a conduit à une baisse de la production française", indique à TF1 Arthur Portier, consultant Agritel, un organisme spécialisé dans la gestion des risques des marchés agricole.

Des récoltes donc moins importantes mais aussi de moins bonne qualité. "En 2020, on a eu des gros grains avec une belle forme et une belle couleur et en 2021, on a eu des grains avec une couleur très pâle, très terne et donc la quantité de farine sera moins importante quand le meunier travaillera le grain", nous explique un professionnel de la bourse.