Pourquoi le permis de conduire est en perte de vitesse chez les jeunes

Liliane pensait comme eux. Elle a attendu l'âge de 34 ans pour se mettre derrière un volant. “En période de crise sanitaire, je me suis rendue compte que c'était important de pouvoir voyager comme on souhaitait, d'avoir cette liberté de se déplacer. Je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait plus jeune, parce qu’aujourd'hui, on est beaucoup plus responsable que ce que je pouvais l'être à l'époque, à 17 ou à 18 ans”. Dans cette auto-école, ce type de profil est de plus en plus fréquent. “Aujourd'hui, on a essentiellement une clientèle qui va venir au-delà de l'âge de 25 ans, peut-être même beaucoup proche des 30 ans”.