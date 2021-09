Pourquoi le prix de l'électricité va encore augmenter

Virginie fait tout ce qu'elle peut pour réduire sa facture d'électricité. Par exemple, elle branche sa machine à café seulement quand elle en a besoin. "Ça consomme beaucoup, c'est comme pour les micro-ondes", lance-t-elle. Confrontée aux hausses successives de l'électricité et un logement mal isolé, cette mère de famille n'arrive plus à payer ses factures. Jeudi dernier, l'électricité lui a été coupée.

Des dossiers comme pour Virginie, le médiateur national de l'énergie en reçoit de plus en plus. Depuis 2007, le prix de l'électricité a connu une hausse de 60%. "Je l'ai bien constatée dans mes factures, ça augmente régulièrement, et ce, même si on fait attention" ; "Quand on est à la retraite, ce n'est pas évident, qu'on enlève un peu de taxes", lancent des passantes.