Pourquoi le prix de votre café va-t-il augmenter ?

Votre café du matin pourrait vous coûter plus cher dans les mois à venir. En rayon, cela devrait se traduire par une hausse d’environ 50 centimes sur un paquet de 250 grammes et deux à trois centimes de plus pour une dosette. Comment l'expliquer ? En un an, les cours du café ont augmenté de 36%. Pour l’arabica, la hausse est de 60%, du jamais vu depuis 2014. En cause, les récoltes ont été mauvaises au Brésil suite aux gelées exceptionnelles de cet hiver.