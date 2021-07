Pourquoi le prix des œufs risque d'augmenter

Une bonne nouvelle pour les défenseurs de la cause animale, mais qui risque de faire augmenter significativement le coût de production et donc de vente des œufs. Comme l'explique au micro de TF1, Loic Coulombel, président du syndicat national des industriels et des professionnels de l'œuf : "Il va y avoir une première phase d'investissement en machines et en équipements qui va coûter une quinzaine de millions d’euros et derrière ça, il faut ajouter à peu près 64, 65 millions d’euros pour l'exploitation sur un an."